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蘇貞昌否絕屏南快速道路、恆春鐵道 鄉親嗆要北上陳抗

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照片
行政院長蘇貞昌。報系資料照片

恆春觀光鐵道計畫生變，屏東縣藍綠立委口徑一致要中央給屏南一條方便的快速道路，落實交通平權和正義，屏東恆春半島6鄉鎮甚至連署爭取快速道路及前院長林全曾經承諾的恆春鐵道，不料立委周春米今天質詢提問時，竟被行政院蘇貞昌以「都不贊成」直接否絕，當地民代、居民群情激憤直呼「太傷感情」，怒嗆要北上陳情抗議；民間「爭取恆春觀光鐵道雙軌電氣化聯盟」也發聲明痛批，這是對台灣民眾的詐欺行為。

上月16日才召集屏南6鄉鎮發起連署的民進黨籍恆春鎮長陳文弘表示難以接受，大嘆太傷害當地居民感情，將等15日收集所有連署書後，開會決定6鄉鎮鄉親如何北上陳情，讓總統看看故鄉人的決心；多次在縣議會質詢此議題的國民黨籍縣議員盧玟欣批蘇貞昌「傲慢無情」，她說，恆春半島鄉親從過去多次選舉都相當支持他，救命、救觀光、救發展的兩項重大公共建設，竟在國會殿堂直接否決，對恆春半島鄉親情何以堪，將不分黨派北上陳情，力挺地方爭取這2項建設。

「爭取恆春觀光鐵道雙軌電氣化聯盟」指出，根據英文版維基百科網頁顯示，恆春鐵路動工時間為2017年，2017年行政院長林全南下至屏東縣枋山鄉內獅車站宣布即將興建，受到各大媒體的報導，不料到了2020年，也就是恆春觀光鐵道的最快預定動工年，卻遭蘇貞昌院長否決，蘇院長該不會把行政院政務委員唐鳳所說的「恆春半島是本島中的離島」聽得太入迷，以致把恆春半島真的當做「離島」看待，不想要在恆春半島興建鐵道與台灣西部各大城市做連結，使其成為「真正的離島」。

聯盟呼籲，恆春半島也是台灣西部地區一部分，須盡速規畫「恆春觀光鐵道雙軌電氣化」並升格時速160公里的快速鐵路系統且納入台鐵西部幹線營運路網，讓自強號列車可一路從七堵開往恆春；既然交通部所規畫的「西高鐵、東快鐵」的分界線為「高屏溪以西、蘭陽溪以北」，為何不可以將新左營車站至恆春火車站路段納入「台鐵西部幹線」兼「東部快鐵」一部分。

屏東恆春半島6鄉鎮上月16日連署爭取快速道路及前院長林全曾經承諾的恆春鐵道，不料立委周春米今天質詢提問時，竟被行政院長蘇貞昌以「都不贊成」直接否絕，不僅當地民代、居民群情激憤，怒嗆要北上抗議。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島6鄉鎮上月16日連署爭取快速道路及前院長林全曾經承諾的恆春鐵道，不料立委周春米今天質詢提問時，竟被行政院長蘇貞昌以「都不贊成」直接否絕，不僅當地民代、居民群情激憤，怒嗆要北上抗議。記者潘欣中／翻攝

恆春 鐵道 屏東縣 行政院 蘇貞昌

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