國民黨立委凍結外交部預算 民進黨批江啟臣雙面人

國民黨立委呂玉玲及溫玉霞等在立法院外交及國防委員會提案凍結外交部談判相關預算，民進黨今天發聲明批評國民黨主席江啟臣是雙面人，「表面上支持CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），卻在國會凍結外交相關預算，扯台灣後腿。」

民進黨表示，江啟臣上個月才說政府應設法加入CPTPP，現在卻在立法院帶著國民黨立委提案，凍結外交相關預算，阻礙台灣外交發展。政府積極推動加入CPTPP，帶領台灣接軌國際，國民黨卻在立法院凍結外交相關預算，難道這就是江啟臣支持台灣加入CPTPP的方法？

民進黨說，國民黨的行為證明，江啟臣帶領的國民黨，在外交政策上不斷扮演雙面人。口口聲聲說台美關係很重要，卻不顧科學證據，一味反美豬進口；要台灣要加入CPTPP，卻提案凍結相關外交預算，打擊辛苦的外交人員前線士氣。

江啟臣、國民黨每次口號都說得響亮，做事都不符合人民期待，說一套、做一套，完全是個「雙面黨」，一舉一動都在拖延台美關係進展，破壞台灣經濟發展。

民進黨說，呼籲江啟臣不要再當雙面人，不要嘴巴說支持台灣利益，實際上卻用行動打擊外交工作，扯台灣後腿。