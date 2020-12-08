憂聖誕節、跨年防疫狀況 蘇貞昌今臨時視察指揮中心
行政院新聞傳播處今臨時通知，行政院長蘇貞昌將在今日立法院施政質詢結束後，視察中央流行疫情指揮中心，但會議不開放採訪。據了解，蘇貞昌擔憂接下來是耶誕節、跨年，接著還有農曆春節等等節日，因此赴指揮中心了解節慶相關的防疫情狀況，會議中將有一些討論與指示。
另外，指揮中心秋冬專案已執行一周，加上近日境外移入案例增多，相關執行狀況與掌握情勢都會向蘇貞昌報告。而新冠肺炎防疫自去年底針對中國大陸班機登機檢疫將近一年，蘇貞昌也會表達對防疫人員的勉勵與感謝。
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