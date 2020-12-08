數位身分證訴訟開庭缺席挨批 內政部：已請假獲同意
內政部將換發數位身分識別證（New eID），引發資安與隱私爭議，台灣人權促進會提出預防性不作為之訴。台北高等行政法院今第二度開庭，內政部缺席，事後內政部表示，已委託律師作為訴訟代理人，因訴訟代理人今因故無法出庭，已向法院請假並獲法院同意延期開庭，絕無拒絕出庭情事。
今日開庭，原告律師陳鵬光直言，本件具有急迫性，數位身分證示範最快明年3月開始，「時間因素並不是站在人民這邊！」這次連承辦人也不到庭，不利於鈞院審理。
至於外界關心為何在數位身分證晶片公開區放照片一事，內政部表示，為避免卡面的照片被偽變造，因此採電子防偽機制保護，卡面上列印的相片，於晶片中公開區同時存放相片，透過晶片內存放的相片與卡面上的相片進行比對，強化防偽驗證。
內政部指出，對於不願使用晶片功能的民眾，如以貼紙貼住卡片序號及其條碼、晶片及機讀碼，使用時類同無晶片的情況。民眾也可使用戶口名簿影本或New eID晶片資料清單搭配New eID使用作為佐證資料。
內政部表示，目前規畫明年1月起縮小試辦區，先在新竹市辦理小規模試行，由民眾「自願」申請換證，同時辦理賞金獵人活動，先邀請國內知名資安團隊利用測試卡於測試環境檢測，再受理民眾報名，並於活動後完善資安整備作業，再進行全面換證。
內政部最後表示，政府會完善相關準備，謹慎推動New eID。
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