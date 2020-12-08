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國民黨團總召改選快速整合 林為洲禮讓費鴻泰參選

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨團總召月底改選，資深立委費鴻泰周六表態參選意願，原有意爭取連任的現任總召林為洲也決定禮讓。林中午正式拜會費，盼兩人要一棒接一棒把黨團事務做好。費除肯定林現在攻防策略表現，也拜託之後仍要多幫忙，會再向林請益。記者周志豪／攝影
國民黨團總召月底改選，資深立委費鴻泰周六表態參選意願，原有意爭取連任的現任總召林為洲也決定禮讓。林中午正式拜會費，盼兩人要一棒接一棒把黨團事務做好。費除肯定林現在攻防策略表現，也拜託之後仍要多幫忙，會再向林請益。記者周志豪／攝影

國民黨團總召月底改選，資深立委費鴻泰周六表態參選意願，原有意爭取連任的現任總召林為洲也決定禮讓。林中午正式拜會費，盼兩人要一棒接一棒把黨團事務做好。費除肯定林現在攻防策略表現，也拜託之後仍要多幫忙，會再向林請益。

費鴻泰表示，林為洲中午至費鴻泰辦公室拜會，兩人約閉門會談了15分鐘，但一開始林為洲即開宗明義表達禮讓的決定，之後就在討論後續黨團事務。

知情人士指出，其實昨天晚間黨籍立委不定期的餐會中，費鴻泰跟在場黨籍立委表示會跟林為洲好好處理黨團總召的事情，不會讓黨籍立委為難，林也同意這樣的處理原則。林上午黨團大會也與費約定中午前往拜會，確定協調結果。

據指出，江啟臣在得知費鴻泰有意角逐下任黨團總召後，對總召改選只期盼黨團內要和諧；林為洲退出總召選舉，不想影響江啟臣明年連任選情是其一，個人生涯考量也占一半因素。

林為洲表示，他也想回去地方好好經營，但之後仍會繼續開記者會揭弊。

林為洲 費鴻泰 江啟臣

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