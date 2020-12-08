外媒罵移工離房8秒罰10萬太嚴 指揮中心：尊重地方裁罰

一名移工日前踏出防疫旅館房門8秒，遭高雄市衛生局開罰新台幣10萬元。日本NHK今天在網路新聞首頁報導此事，還提到台灣媒體沒人批評此舉過嚴。有關居家檢疫擅自外出就開罰十萬到一百萬罰鍰，指揮中心尊重地方政府裁罰。

日本放送協會（NHK）報導，11月19日一名在高雄防疫旅館隔離中的菲律賓移工，為了拿物品給在其他房間中隔離友人，擅自離開隔離房間，在旅館走廊走動了8秒。隔離期間任意外出開罰，11月起光高雄市就罰19件。「對於如此嚴格措施，沒看到當地媒體有特別批判性言論」。