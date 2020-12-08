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抗議民進黨經委會突襲表決萊豬命令 國民黨團杯葛協商
不滿民進黨團昨天主導經濟委員會昨天審議時，偷襲表決開放含萊克多巴胺美豬進口行進命令，國民黨團上午集結議場到朝野協商會議室杯葛。國民黨團總召林為洲表示，要先處理昨天委員會的合法性，否則朝野協商怎麼談？
立法院長游錫堃上午表示，協商與昨天經濟委員會會議是兩回事。林為洲酸，「他好像不太了解遊戲規則」，委員會如果出委員會有爭議，朝野協商要處理，游好像對立法院議事規則比較不清楚。
林為洲舉例，勞基法一例一修修法時，當時衛環委員會民進黨籍召委邱議瑩有次開委員會，草草把法案送出委員會，有人提異議她也沒處理，結果就是朝野協商時調錄影帶出來，發現真的有瑕疵，才退回重開委員會。
林為洲說，昨天經濟委員會對程序問題沒處理，休息時間還沒有結束就違法、偷襲表決，讓其他立委來不及趕到，這調錄影帶出來就看得清楚；國民黨團不認為昨天委員會會議合法，當然今天朝野協商要談昨天會議結論就沒有合法性。
至於重審是否反將影響開放萊豬9個行政命令院會表決時間？林為洲表示，不會，委員會就是一天；批評民進黨團就不想討論，不想辯護政策，好像多發言會失分，這樣的態度是不對的。
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