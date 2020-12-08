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周玉蔻、林飛帆批馬英九 馬辦：兩人信用破產應唾棄

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九。本報資料照騙
前總統馬英九。本報資料照騙

民進黨副秘書長林飛帆上午接受媒體人周玉蔻專訪，周指馬執政後期與美國前總統歐巴馬關係不好，馬要和中共國家主席習近平簽政治協議是老美擋下來。林飛帆則回應，「不知道這個bumbler（笨蛋）在想什麼。」針對兩人說法，馬英九辦公室表示，兩個信用破產的人無的放矢，再次上演欺騙人民的爛戲碼，民眾應予唾棄。

馬辦表示，周玉蔻才因造謠誹謗馬前總統而登報道歉，如今又胡扯馬前總統在2015年時「想要跟習近平簽政治協議，是老美把他阻擋住」、「馬英九自己失智」等語，這些毫無根據的不實言論，明顯再次造謠，難道還想敗訴一次？

對於馬前總統請民主黨前任官員向拜登新政府建議，鼓勵兩岸恢復對話，和平解決爭端，林飛帆則批評匪夷所思。馬辦說，連蔡總統都說兩岸應「共同討論和平相處之道」、「在對等尊嚴下對話」，林飛帆為何要唱反調？難道不希望兩岸和平解決爭端？林飛帆見不得兩岸關係改善的思維，才令人匪夷所思。

馬辦說，周玉蔻誹謗馬英九、前副總統連戰，皆被法院認證造謠，劣跡昭著，言論毫無可信度；林飛帆為了區區9萬，從反對開放瘦肉精的學運領袖，轉身成為倡議萊豬進口的民進黨副秘書長，也早已信用破產。兩人沆瀣一氣、無的放矢，民眾應認清假面者之猙獰，群起唾棄。

林飛帆 周玉蔻 馬英九

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