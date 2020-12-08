陳雨凡財產申報全空白？監院：存款低於100萬 無須申報

曾代表時代力量參選台北市立委，後退黨的的前司改會執行長陳雨凡，目前於促進轉型正義委員會擔任專任委員。監察院今公布公職人員財產申報，但陳雨凡的申報欄一片空白。據了解，由於陳雨凡存款未達100萬元以上，依法不必申報。

監察院今公布第168期廉政專刊，但促轉會專任委員陳雨凡的申報欄，包括土地、建物，甚至存款欄等都是空白的，僅顯示有2項保險，包括「澳利外幣終身還本保險」，以及「富貴人生增額終身壽險」。

據了解，根據公職人員財產申報法第5條規定，公職人員包括不動產、船舶、汽車及航空器，以及一定金額以上之現金、存款、有價證券、珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值的財產，都須申報。

然而，公職人員財產申報法施行細則第14條又規定，凡現金、存款、有價證券、債權、債務及對各種事業的投資，每類之總額為100萬元，才需要申報；珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值的財產，每件價額達20萬元以上，才需申報。

監院指出，陳雨凡存款未達100萬元，依法不必申報。