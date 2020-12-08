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認國民黨停權處分切割 陳超明：至少應問立委涉案情節

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委陳超明涉立委集體收賄案遭收押禁見，國民黨也祭出停權處分。陳上午直言黨部懲處動作就是「要馬上把你切割」，他也跟主席江啟臣、黨團總召講，黨的處分他受傷最重，他是光明正大，不是偷偷摸摸，怎麼跟其全部在一起處分。記者周志豪／攝影
國民黨立委陳超明涉立委集體收賄案遭收押禁見，國民黨也祭出停權處分。陳上午直言黨部懲處動作就是「要馬上把你切割」，他也跟主席江啟臣、黨團總召講，黨的處分他受傷最重，他是光明正大，不是偷偷摸摸，怎麼跟其全部在一起處分。記者周志豪／攝影

國民黨立委陳超明涉立委集體收賄案遭收押禁見，國民黨也祭出停權處分。陳上午直言黨部懲處動作就是「要馬上把你切割」，他也跟主席江啟臣、黨團總召講，黨的處分他受傷最重，他是光明正大，不是偷偷摸摸，怎麼跟其他全部在一起處分。

陳超明批評，幾個人涉案情形不一樣，他是依據政治獻金法照著時間來申報，但黨部每次都是看到同一個動作，就表示「要馬上把你切割」，最起碼要了解每個立委牽涉的官司在哪，禁見期間問律師就曉得每個案情，不是只一句尊重司法

但陳超明也說，「你要處罰就處罰」，最起碼我是正當、合法的照樣出來。不過陳也認為，這個時候要彼此有包容心與同理心，「我很自誇、自信的講，他們（指國民黨）少不了陳超明這一位立法委員」。

陳超明表示，立法院有一個現象，發生任何事情都保持距離，但有時候很多的事實跟內幕我們不曉得，像這次我被關了，哪裡有誰在關心他，有沒有去思考整個案件？為什麼檢察、司法機關講的都對？這不是有感情的地方。

陳超明批評，他確實沒有做，「當然是冤枉到極點啊」；立法院本身已是一個弱勢團體，但有些立委同事假清高；立委是國家重要的立法者，當憲法賦予權力應該去保障，自己的權益都不會去保障，怎麼保障民眾、百姓，非常荒謬。

陳超明表示，一個國家能不能信賴，司法是最後一到防線，國家要做到司法進步，給百姓一個合法公信的權利，如果要當檢察官、司法官，照道理也要去關三個月，關在裏面去聽、去看、去體會，這會提升司法進步的力量。

陳超明 司法 國民黨

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