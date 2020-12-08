性侵揭弊者無保護 監院呼籲應成立第三方調查機制

監察院委員紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華針對性侵揭弊者舉行記者會，呼籲政府，應正視揭弊者的保護機制，應建立於機關之外的第三方調查與審議機制，以降低兒少性侵害犯罪黑數。

監委紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華今舉行「揭弊者揪性侵狼 困難重重！」記者會。紀惠容指出，揭弊者常因勢單力薄、礙於權勢、機構文化、生活壓力而不敢把案件講出來；一旦講出來，在職場上可能會遭指指點點、受到壓力甚至因此被迫離職等不利對待，亦可能因此產生「替代性創傷症候群」或憂鬱症等心理疾病，或因案件未被妥善處理，盼不到正義的到來而招致嚴重心理創傷。

她指出，在調查訪談過程中，揭弊者的沉痛的心聲包括，「因為揭弊，我成為麻煩製造者、全民公敵」；「單位的潛規則：『大事化小，小事化無』」；「學生遭侵害學校只考慮到老師；孩子遭到侵害，部分家長責怪孩子、責怪揭弊者」；「因為揭弊，我身心出了狀況」；「因為揭弊，我『被』離職了」；「拚命揭弊，案件卻遭忽視、輕判」。

監委呼籲政府，應正視揭弊者的保護機制，如保護揭弊者身分與工作權，建立於機關之外的第三方調查與審議機制，以降低兒少性侵害犯罪黑數，彰顯我國維護兒少人權及人身安全的決心。

四位監察委員指出，我國兒少性侵害通報案件中，有94.3%的被害人是高中職（含）以下就學階段的學生，自95年度起疑似校園性侵害性騷擾及性霸凌等通報件數，性騷擾案件不斷升高；且兒少於安置機構內，被通報遭到侵害的數據，亦呈現逐年增加的趨勢，顯示兒少人身安全保護仍存有相當風險。

紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華於今年八月啟動「政府對防範兒少性侵案件執行成效之探討」通案調查研究，就監察院98年7月至109年7月，十年之間的17件重大兒少性犯罪案件加以分析。其中11件發生在學校、2件發生在一般兒少安置機構中、4件發生在身障安置機構中。其中13件行為人為老師、教練、長官等權勢者。分析17件類型，12件屬於「其中1名加害人侵害多名被害人」；5件屬於「相互集體性侵」；其中4件出現「由被害人轉為加害人」情形。加害人113名、被害人247人。

四位監察委員表示，此次期中專題聚焦「揭弊(吹哨)者保護猶嫌不足」議題之外，並發現尚有「我國兒少性侵害案件層出不窮，一再發生」、「多數兒少被害者選擇隱忍，黑數持續存在」、「兒少或智能障礙者之陳述能力較一般成人差，起訴率低」等議題，待進一步研究。