要對話 總統元旦談話是否提兩岸新論述？陳明通答了

陸委會主委陳明通上午在立院備詢時表示，只要對岸改變想法，不要強加政治框架，兩岸對話還是有可能的。但被問到總統元旦談話是否可能有新論述？陳明通表示，總統對兩岸關係的論述一致。

立法院院會今繼續進行施政報告總質詢。民進黨立委邱志偉問到，蔡英文總統元旦、就職、國慶談話，對兩岸關係強調「和平、對等、民主、對話」是兩岸互動基本立場，也要對話，在目前兩岸緊張情勢下無法對話，是否還有對話可能性？陳明通表示，只要對方改變想法，不要強加政治框架在我方身上，對話是有可能的。邱志偉追問，所以問題出在對岸？陳明通說，對。

邱志偉提起，元旦馬上要到了，陸委會作為幕僚單位，總統元旦談話對兩岸關係是否有新的論述？陳明通答覆，總統對兩岸關係的看法、政策一向非常一致、一貫，會捍衛中華民國。