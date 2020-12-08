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拜登貿易急凍 蘇貞昌：我國與美國新政府會有更好發展

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影

美國拜登政府即將要展開新局，日前拜登受訪時卻說，未來在對美國的勞工與教育進行重大投資之前，將不會與其他國家簽署任何新的貿易協定，引起各界擔心台美各類合作喊停。行政院長蘇貞昌今則表示，台美已簽署美台經濟繁榮夥伴對話MOU，在這基礎上，我國與美國新政府會有更好的發展。

蘇貞昌今與內閣官員赴立法院接受施政總質詢。國民黨立委謝衣鳯質詢時指出，拜登政府未來可能不會走川普的抗中老路，因應美中未來變化，我國對美的經貿策略是否有所調整或是新的劇本。

蘇貞昌表示，我國是世界的一員，一定要跟世界往來，不能鎖國、自以為是，不能只有我國的產品可以出口，禁止他國產品來台，且我國政府也非與美國其中一個黨往來，而是與美國政府往來，當然每個國家與政府都會以自己國家利益為最優先考量，台灣也是這樣，所以在世局變動中要因勢利導，先前美中衝突時，很多台商急於外移，政府就因勢利導讓回台資金超過一兆一千億元。

蘇貞昌說，我國也與美國政府執政者有非常好的互動，所以經濟部的代表團到美國簽美台經濟繁榮夥伴MOU，未來5年都會繼續往這方面發展，無論美國新政府怎麼樣，一定是對美國有利，但台灣會把握契機，未來新產業一定有兩邊合作互惠互利的地方，經濟部長王美花也與美方開過會，相關主管部會也有互動，在這基礎上，我國與美國新政府會有更好的發展。

王美花則補充解析，考量美國疫情嚴重、經濟情勢與國內分裂情形，拜登要先彌補國內狀態，這個將心比心是可以理解，而台美目前簽了台美經濟繁榮夥伴協議，這個可以促進台美合作經濟繁榮，內容提及產業與供應鏈合作，尤其台積電投資美國也是很受歡迎，都能讓雙方產業互利，相對來說有其重要性。

謝衣鳯憂心，拜登說法等於台美短期內無法簽定雙邊貿易協定(BTA)。龔明鑫則說，拜登也有提及短時間也不會撤離對中國的關稅，等於是貿易上都先不處理，這目前來講對我國是好的，我國出口成長仍是兩位數以上。

謝衣鳯則質疑，MOU提及台美可在第三地投資基礎建設，但這對台灣產業有何影響？國發會主委龔明鑫則解釋，未來的基礎建設很多元，數位建設也是重要的一部份，台灣與美國去東南亞共同發展數位建設的基礎建設，可以把過去發展的相關成果與東南亞國家分享。

財政部長蘇建榮說，MOU是美國印太戰略的一環，這個MOU是我國與美國的國際融資公司合作，台美資金可以共同投入第三地基礎建設，例如台商想要開發第三地的電廠，取得資金可以透過在台灣發行公司債取得資金，這樣我國的債券市場、金融市場就可以活絡，未來這部分可以讓金融市場參與國際基礎建設，且融資是透過金融市場，所以財源是相當透明，也會透過國際融資公司做相關保證。

拜登 蘇貞昌

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