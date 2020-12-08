唱歌挺中天？ 高嘉瑜：應主持人邀請 臨時起意

中天新聞台針對國家通訊傳播委員會（NCC）不予換照聲請假處分，台北高等行政法院昨駁回，此案還可抗告。民進黨立委高嘉瑜昨在政論節目中疑似唱招牌歌曲「隱形的翅膀」替中天加油打氣。高嘉瑜今發出聲明表示，深表遺憾，她在節目中唱歌是應主持人一再邀請而臨時起意。

對於外界批評高嘉瑜疑似反對中天新聞台關台，她今發出三點聲明表示，針對部分人士批評她昨天在中天頭條開講節目的發言是「公然質疑NCC關台的決定」，顯然與事實不符；她昨天完整的發言內容是：「藉由這一次的事件我們重新思考如何形成媒體自律或監督機制，把經營者本身的權力和界線劃分清楚，建立更公開透明的機制」，她是從監督媒體、制度建立、標準一致的角度出發，而不是去評論中天關台這個個案。

高嘉瑜進一步表示，針對部分人士批評她在節目中唱歌是「幫中天加油、要中天不要氣餒、要勇往直前？」等論調，她深表遺憾。她在節目中唱歌是應主持人一再邀請而臨時起意。

高嘉瑜說，她也一再強調中天員工也是專業獨立的個體，希望不要影響員工的工作權益。