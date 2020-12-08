朝野協商談無交集 藍綠互控破壞議程

「民進黨已經釋出協商的最大誠意了，希望國民黨不要拿石頭砸自己腳！」民進黨團立院總召柯建銘8日針對萊豬進入校園相關法令的朝野協商如此表示。但國民黨立委賴士葆與楊瓊瓔則質疑，民進黨在7日的立院聯席委員會不讓國民黨立委發言，是民進黨侵害在野黨質詢權，現場朝野協商陷入一片混亂。

藍控綠剝奪發言

朝野7日就「學校衛生法」、「食安法」等法案與開放萊劑美豬行政命令審查進行朝野協商，但民進黨召委賴瑞隆於會議在4個人質詢後，便宣布會議停止討論，讓民進黨團提案保留送交朝野協商，引發國民黨立委不滿，痛批民進黨以人數優勢通過表決，是「多數暴力」。

7日的聯席委員會是延續10月29日的發言名單，但國民黨認為需要繼續討論附帶決議，後面登記發言的人數還有14人待發言，因此8日的朝野協商在協商沒多久後，國民黨立委賴士葆痛批，國民黨全部立委舉手加舉腳表決都不會贏，民進黨根本不讓在野黨發言。

藍營立委楊瓊瓔也說，為何不讓在野黨進行27個附帶決議的逐條表決？但柯建銘隨即駁斥楊瓊瓔亂說話，賴瑞隆的處理方式與之前蔣萬安擔任召委時相同，並沒有違反程序正義，但國民黨團認為民進黨剝奪其發言權，兩黨隨即吵成一團，逼使會議主席、立院院長游錫堃宣布休息。

綠籲藍營理性

會後楊瓊瓔指控民進黨違反程序正義，但柯建銘反駁稱，美豬將於明年1月1日開放，如果逐條表決的話，以現在議程來說根本討論不完，國民黨這樣做只是拿石頭砸自己腳，國民黨7日很多立委都到場，但並沒有發言的意願，說民進黨剝奪發言是嚴重的汙衊。

他也建議國民黨在剩下的院會（25、29兩日）將要討論的食安法、學校衛生法、食藥法等法案儘速談妥、不要拖延。他並強調，民進黨對相關議題都會「直球對決」、不會逃避。

【更多精采內容，詳見 】