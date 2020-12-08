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涉立委集體收賄案喊冤 陳超明：思考參選下屆苗栗縣長
涉立委集體收賄案的國民黨立委陳超明，上周五獲法官裁定500萬元交保候傳。陳上午也現身立法院，除重申被抹黑，感覺被政治追殺。陳也表示，他將慎重思考是否參選下屆苗栗縣長，「因為當立法委員看起來沒有用，隨便你們宰」。
陳超明指出，他做人比較不受拘束又重承諾，把別人的困難當作自己的事，所以選擇做民意代表，家人也會勸他盡量不要參與縣長選舉，但到這個年齡「還到裏面」，讓他感觸良多，確實思考人生要奮力一搏，還是把事情好好做完就好。
「你一個立委是準備選縣長的人選，誰敢亂去做壞事？」陳超明表示，現在社會你稍微一出手，人家話一傳出去「你就死掉了內」；他在地方幾十年已建立公信力，經過這次事件會去思考一些問題，因為當立委看起來沒有用，「隨便你們宰」。
陳超明說，「其實每一次我都可以算是第一名的候選人」，「我也曉得我的實力在哪裡」，「我的機會非常的大」，過去黨內同志有意參選縣長者，因他們準備久了，大家也很好，他就不勉強去爭，參選下屆縣長與否這個問題，苗栗縣會非常震動。
對於是否感覺遭政治追殺？陳超明表示，這次被抹黑，他不是參與者，也不了解整個情況，是看筆錄才曉得一些內容，而從所有筆錄裏面已顯示有這樣的現象，「我不能再講多」。
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