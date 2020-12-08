外交部長、衛福部長證實 謝長廷拜會提及核食解禁

駐日代表謝長廷日前返台提及，這次回來是要了解福島食品進口議題，引發熱議。衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮今天在立法院備詢時證實，有和謝長廷見面簡單提及相關話題。行政院長蘇貞昌備詢則重申，目前沒有處理這個問題。

謝長廷提到，這次回台他向總統述職，也有見到立法院長、外交部長和衛福部長，但沒有見到行政院長。蘇貞昌今天率內閣成員赴立法院施政報告並備詢，國民黨立委呂玉玲質詢時詢問，謝長廷拜會時，是否談及對日本東北食品解禁的請求。

陳時中表示，謝長廷有和他見面，但（請求協助核食解禁）這方面談的不多，只談到日本政界風向，「有提到核食，但重點不在這個議題。」

吳釗燮表示，謝長廷有來見他，兩人交換意見，也有簡單提到（核食議題）。至於謝長廷是否有致電聯繫？蘇貞昌說，謝沒有打電話給他。

呂玉玲質疑，謝長廷為了解禁核災食品，以加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）及台日經貿，連理由都幫政府找好了，連經濟部長王美花都說日方給了很多壓力。

王美花則答，那天是記者詢問，對經濟部來說，處理很多業務當然都有壓力。