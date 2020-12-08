有共識不競選 林為洲：今與費鴻泰再協調黨團總召改選
國民黨團總召月底改選，資深立委費鴻泰表態挑戰現任總召林為洲。林上午受訪時表示，兩人昨天已有初步協商一下，有一點是確定的，不會有分裂，應該不會有競選了，會用協調產生人選，今天就會與費再見面討論。
林為洲也提到，黨朝改選後續發展，上午黨團大會上已與黨主席江啟臣有稍微溝通一下，江「都很尊重黨團自主、尊重我」。對費鴻泰上午受訪稱，黨團總召改選最後一定會「和平轉移政權」，林為洲說，「都可以、都可以，大家談，沒問題」。
林為洲表示，現在黨團的戰力就是黨的戰力，黨團愈有戰力，國民黨的聲勢才起得來；黨團的努力，就會轉換成黨的支持度，最近民調已有所變化，這個很重要。
林為洲說，黨團要有戰力，第一步當然要團結，大家要有士氣、向心力要強，以前甲動的時候常常只來20個立委，現在都不會有這種情形，大家戰鬥意志很強、士氣高昂團結很重要。
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