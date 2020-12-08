資安人力缺額達千人 政院：短期透過資安卓越中心強化

行政院資安處統計，截至今年6月底止，全台專職資安人力缺額推估高達1024人。行政院秘書長李孟諺則表示，短期內，政府透過成立資安卓越中心來強化相關資安業務同仁的資安能量。

李孟諺表示，蔡英文總統多次宣示資安就是國安的重要政策方向，也成立第一個院級的專責資安機構「行政院資通安全處」，顯示重視資安的決心。

李孟諺說，目前政府機關中專責資安的人員數量還有待強化、甄補，現行政府的公務員選才制度也不易招募資安人才。短期內，政府透過成立資安卓越中心來強化相關資安業務同仁的資安能量，也將積極透過公私協力、政府與民間聯防的方式，強化整體國家的資安防禦機制。

李孟諺指出，未來希望也透過數位發展部有專責的資安機關，可以來統整協調各相關部會機關的資安業務與人才培訓，各部會也分別從在職，在學和在營等幾個面向著手，培養資安人才，這些措施不只要讓政府有足夠的資安能量，也能讓民間充分參與，帶動台灣整體資安產業的發展。

事實上，行政院已在前瞻第三期特別預算案中規畫了8.18億，預計推出五大面向的資安卓越中心計畫，目標成為亞太高階資安人才及技術創新基地。