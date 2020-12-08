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強化台美日夥伴關係 蔡英文：今後繼續擴大GCTF範疇

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天出席台美日三邊印太安全對話座談會，認為我們應該關注如何面對2020年之後印太及台海情勢的挑戰與契機。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統今天出席台美日三邊印太安全對話座談會，認為我們應該關注如何面對2020年之後印太及台海情勢的挑戰與契機。記者潘俊宏／攝影

今年是「全球合作暨訓練架構（GCTF）」成立5周年，外交部吳釗燮、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑及日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰日前在外交部舉行聯合記者會，展現台美日持續強化三邊合作夥伴關係的決心。蔡英文總統今天出席「2020台美日三邊印太安全對話開幕典禮」，也提到GCTF是個獨特平台，今後也會繼續積極擴大GCTF的範疇。

蔡總統今天致詞時說，GCTF是個獨特的平台，台美藉此舉辦研討會培訓官員和專家，因應非傳統安全以及新興的全球議題。台灣也透過GCTF在區域內建立起人道救援與災害防救的網絡，一旦天災發生，台灣和區域夥伴國家隨時準備好提供援助。

蔡總統指出，過去5年來，GCTF已舉辦了29場因應公共衛生、能源安全、女性賦權和媒體識讀等挑戰的研討會，計有來自60多國、超過1500位專家和政府代表與會。今年，也首度舉辦有關防疫、循環經濟以及海洋廢棄物等重要議題的GCTF研習營，今後也會繼續積極擴大GCTF的範疇。

蔡總統欣見日本在去年成為GCTF的正式夥伴，瑞典、澳洲及荷蘭也以特定議題夥伴的身分加入。她說，台日兩國政府和人民面對天災人禍的磨難時，總是相互扶持打氣，很高興日本台灣交流協會將2021年定為「鞏固日台友情年」；「我們期待與日本建立更密切的夥伴關係，共同因應傳統和非傳統威脅。」

蔡總統也提到，今年，我外交部成立「全球合作暨訓練架構小組」作為GCTF秘書處，並建立「GCTF 校友網絡」，促進歷屆參與者聯繫聚首。堅信GCTF的機制化，使之成為區域合作的樞紐，特別是針對威脅印太國家的非傳統安全議題。台灣與理念相近的區域夥伴，透過發揮專業與影響力，定能有效因應未來的挑戰。

蔡英文總統今天出席台美日三邊印太安全對話座談會，認為我們應該關注如何面對2020年之後印太及台海情勢的挑戰與契機。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統今天出席台美日三邊印太安全對話座談會，認為我們應該關注如何面對2020年之後印太及台海情勢的挑戰與契機。記者潘俊宏／攝影

日本 外交部 吳釗燮

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