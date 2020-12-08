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國民黨邀請彭文正來中常會演講 聚焦政府黑手打壓新聞

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會主委王育敏。本報資料照騙
國民黨文傳會主委王育敏。本報資料照騙

資深媒體人彭文正證實，明天受邀到國民黨中常會進行「言論自由」專題演講。國民黨文傳會主委王育敏表示，中天新聞台11日將面臨被關台的命運，但這件事情不只關乎中天，更是關乎台灣新聞自由的重大議題，所以明天中常會演講主題將聚焦探討台灣的新聞與言論自由，以及政府伸黑手去打壓等議題。

王育敏表示，國民黨中常會會根據每周不同的社會主題去邀請合適的主講人來分享，因昨天中天假處分被行政法院駁回，因此將針對言論自由議題做探討。國民黨對此事也表達高度遺憾，本周四是世界人權日，卻發生重大新聞媒體被關台事件，對台灣新聞自由評比來說是非常嚴重的事情，國民黨認為台灣的新聞與言論自由不該再大倒退，也不該再被打壓，相信發生這樣的事情國際都會關注。

國民黨 中常會 新聞自由

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