開放萊豬什麼都沒換到 黃子哲諷蔡英文：只交心沒交換

萊豬爭議未解，國民黨上午舉行記者會，質疑蔡政府對開放萊豬進口未評估相關效益，恐換取不到台美經貿協議簽署，最後都是一場空；國民黨文傳會副主委黃子哲還諷刺蔡英文總統與美國「沒談判只談心，沒交換只交心」；國民黨呼籲蔡總統不要一錯再錯，立刻收回成命，明年1月1日拒絕開放萊豬進口。

國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡總統8月28日宣布開放萊豬進口時曾說，這將是台美經濟全方位合作的重要起點。但從美國新任總統拜登接受專訪時提及：「在未來美國解決國內的勞工教育以及經濟問題前，將不會再與其他國家簽署新的貿易協定」，此番談話等於打臉蔡英文，我國明年開放萊豬進口根本換不到什麼，BTA、FTA都是一場空。

王育敏質疑，現階段開放萊豬進口的理由與目的到底為何？蔡政府迄今仍說不清楚，官員們的說辭也反覆不一，有的說是為提升台灣國際地位，有的說對台美貿易協定的商議能樂觀看待，如今卻又紛紛改口。農委會主委陳吉仲說：「不代表能換取什麼」、行政院長蘇貞昌在立法院還反質疑國民黨立委說「原來你們都用換的」。

王育敏指出，民進黨團昨天在經濟委員會中無視在野黨的提案，不用實質審查開放萊豬行政命令，用多數暴力強行表決停止討論，又於休息期間逕自表決將所有議案送院會處理，根本不符合會議程序，國民黨絕對無法接受。王批評，民進黨不願在委員會初審開放萊豬的行政命令，不讓在野黨有質詢空間，這是民主嗎？根本是獨裁暴力。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，蔡英文上任前曾說，「沒有談判前，沒有預設立場開放美豬」，現在被媒體問到是否交換這件事，她則說「沒有交換」。黃子哲質疑，如果沒有交換，難道是在跟美國交心嗎？黃還指衛福部長陳時中說開放後可以換得國際地位，卻被蘇貞昌、蔡英文打臉說沒有所謂換國際地位這件事，陳時中一騙再騙。