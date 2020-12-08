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挑戰林為洲拚國民黨團總召 費鴻泰：會和平轉移政權

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨團總召將改選，資深立委費鴻泰表態挑戰現任總召林為洲。兩人昨晚在黨籍立委餐敘場合上，初步達成協調產生人選共識，費上午受訪表示，大家都認為總召是一年一任，若林有興趣連任，兩人可好好談談，最後一定會和平轉移政權。記者周志豪／攝影
國民黨團總召將改選，資深立委費鴻泰表態挑戰現任總召林為洲。兩人昨晚在黨籍立委餐敘場合上，初步達成協調產生人選共識，費上午受訪表示，大家都認為總召是一年一任，若林有興趣連任，兩人可好好談談，最後一定會和平轉移政權。記者周志豪／攝影

國民黨團總召將改選，資深立委費鴻泰表態挑戰現任總召林為洲。兩人昨晚在黨籍立委餐敘場合上，初步達成協調產生人選共識，費上午受訪表示，大家都認為總召是一年一任，若林有興趣連任，兩人可好好談談，最後一定會和平轉移政權。

費鴻泰說，總召這個位置就是一個聯絡人，最多講起來就是班長，完全就是奉獻，會與林為洲盡量協調，可能今天就會談，希望不要讓黨團內的委員大家為難。至於兩人今天稍晚會談，是否是要勸退林？費表示，「當然」。

費鴻泰表示，有很多委員在他7月14日受傷時去看他，就表達都希望他來當下一任的總召。

費鴻泰說，他與林為洲是非常好的朋友，跟黨主席江啟臣也經常交換意見，關係沒有像有些人講說我們現在很緊張；他與林都只有一個目的，就是希望國民黨團做一個愈來愈盡職、愈來愈對人民盡忠、監督政府的在野黨團。

對於林為洲任黨團總召的領導風格，費鴻泰指出，大家目的只是監督政府，強不強悍是個人感受的問題，目的就是要阻擋執政黨不好的政策，讓2300萬人民知道執政黨在搞什麼奧步。

費鴻泰 林為洲 國民黨

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