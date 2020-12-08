青山宮遶境掃五政治人物負聲量 林昶佐、柯文哲居冠亞

艋舺青山宮遶境鞭炮擾民，臉書粉絲專頁聲量看政治也分析這次因青山宮遶境的政治人物聲量，結果立委林昶佐以44.67%聲量成最大砲火，其次為台北市長柯文哲。

臉書粉絲專頁聲量看政治今天表示，根據昨日艋舺青山王遶境的相關新聞，擷取青山宮、青山宮遶境、艋舺青山宮、遶境、萬華、艋舺 等六個新聞標籤關鍵字的新聞聲量，政治人物在其中的關聯度。探勘資料後發現，昨日與青山宮有關的政治人物有五人，包括林昶佐 Freddy Lim、柯文哲、蔡英文 Tsai Ing-wen、賴清德與呱吉。

其中，以林昶佐受到最大的波及，聲量最高，在五人之中佔44.67%；其次是柯文哲，佔33.47%；第三名是蔡英文，佔17.19%；第四名是賴清德，佔4.06%；最後是呱吉，占0.61%。

聲量看政治也分析，之所以林昶佐被波及的負面聲量最高，分析因林昶佐作為在地立委，也是數年前帶動青山王廟會周邊活動的發起人之一，在這次的事件成為備受批評的第一人，但因是民意代表必須承擔。

至於聲量第二的台北市長柯文哲作為台北市大家長，周邊活動的指導單位，又是活動的受邀參與人之一，當然不能撇清任何關係。

不過粉絲專頁說，總統蔡英文這次被波及相對無辜，因為青山王遶境往年都會邀請政治人物，蔡英文作為受邀人物，也因為在臉書上曾經宣傳活動，因此也成為民眾的抱怨對象。