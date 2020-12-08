抗議萊豬行政命令強送院會 國民黨朝野協商祭人海戰術

立法院長游錫堃今朝野協商，討論攸關進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛等9個行政命令。為了抗議經濟委員會聯席會議昨在民進黨團以人數優勢下，強行表決將農委會開放萊豬行政命令審查案全案保留送院會，國民黨立院黨團今派出人海戰術，朝野協商發動車輪戰發言。程序委員會開始不到20分鐘，雙方吵成一團，國民黨不斷高喊道歉道歉，讓游錫堃只好宣布休息。

國民黨立院黨團總召林為洲表示，昨天委員會審查沒有處理程序問題、休息時間未到突然表決，將在協商表達抗議。國民黨團在朝野協商一開始便提出程序問題，要求確認昨日經濟委員會聯席會議是否有效，國民黨立委並輪番發言抗議。民進黨立院黨團總召柯建銘在協商前，看到國民黨出動大批立委，還打趣說「協商前先國是論壇」，還說今天要舌戰群雄。

今朝野協商多案，其中也攸關萊豬進口的9項行政命令、學校衛生法等相關修法。關鍵的一案是農委會的農防字第1011473960號公告，是萊豬開放開放進口的核心根據，公告內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」並自明年1月1日生效。

農委會行政命令審查案昨日仍在經濟委員會審查，民進黨昨日以人數優勢全案保留出委員會。國民黨團批評民進黨團再次扮演「顧萊豬最大黨」，壓制多數反對萊豬進口捍衛食安的聲音，開會一小時就結束，沒收討論、沒收臨時提案的處理，不讓委員好好討論，草率將全案送院會處理，表達最強烈的抗議及譴責。