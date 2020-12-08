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林飛帆挺蘇貞昌：這一年替台灣挺過關鍵關卡

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨副秘書長林飛帆。記者胡經周攝影／報系資料照
民進黨副秘書長林飛帆。記者胡經周攝影／報系資料照

民進黨副秘書長林飛帆今天接受媒體人周玉蔻廣播專訪，周玉蔻問，民進黨內最近傳出內閣改組，到底誰在反行政院長蘇貞昌？是反串的嗎？林飛帆說，藍營見縫插針一定有，但民進黨內大家也不用刻意放大這個訊息。蔡英文總統已經多次說明過，他也認為，現階段換閣揆對藍營來說是取得短期的階段性勝利。

林飛帆說，蘇貞昌擔任行政院長的時間，經歷台灣非常艱困的處境，從2019年兩岸情勢到非洲豬瘟，到經歷大選，中間還有若干國內議題，他真的認為，蘇在這一年替台灣挺過了關鍵的關卡，這應該要被大家肯認，未來或許台灣有機會加入BTA（雙邊貿易協定）或CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），但這個要靠自己把貿易障礙逐步解除。民進黨應該對自己的施政有信心，股市站上到一萬四千點，代表投資人對未來前景看好。

周玉蔻也問，民進黨現在連台北市黨部主委都沒有，有人問過他嗎？林飛帆說，沒有，且他的黨籍在台南。周玉蔻說，「你可以做台南黨部主委。」

對於民進黨新境界智庫副執行長吳怡農日前被傳將參選北市主委，林飛帆說，「黨部主委是在扛轎，吳怡農的意願要去問他，不能強迫他。」

民進黨 林飛帆 周玉蔻

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