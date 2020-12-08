馬促美鼓勵兩岸對話 林飛帆：不知這個bumbler在想什麼

前總統馬英九近日與美國前官員視訊，與會者指美國總統川普對台灣看似強力支持，實質上將台灣當成美陸之間可交易對象，傷害台灣甚巨，總統當選人拜登必須將這樣的路線拉回，同時兼顧美台利益。馬也請他們向拜登政府建議，鼓勵兩岸恢復對話，和平解決爭端。

民進黨副秘書長林飛帆今天接受媒體人周玉蔻廣播專訪，節目現場直播，中間休息空檔時周玉蔻提到馬的說法，並指馬英九執政後期與美國前總統歐巴馬關係不好，馬要和中共國家主席習近平簽政治協議是老美擋下來。林飛帆則回應，「不知道這個bumbler（笨蛋）在想什麼。」

隨後節目中，周玉蔻提到，很多人認為兩岸現況是因為民進黨不承認九二共識，林飛帆則說，馬英九說台灣兩黨都要與中共有所對話，但大家不要忘記，一直在設定對話門檻及障礙的人是習近平。

林飛帆說，他在英國時曾聽美國在台協會前主席卜睿哲演講，卜睿哲認為，習第二任到現在，九二共識都不足以滿足習近平，習要的不只是九二共識，因此去年習的談話指「九二共識就是一國兩制台灣方案」，對民進黨而言這是創造更新的門檻，蔡英文總統不斷強調願意和中國對話，不設前提情況下，尊嚴、對等對話，但現在看不到中國的善意。

林飛帆也說，馬英九的論述常讓他認為，為什麼都已經2020年，他還要寫新聞稿回應，台灣越來越多作為受到國際社會讚賞，包括婚姻平權等，但馬卻講出「首戰即終戰」等，令人感到困擾。

對於美國下一任總統拜登即將上台，林飛帆說，歐巴馬執政時經歷過中共前主席胡錦濤到習近平政權上台，習對中國人權壓制，一連串做法已經改變世界對中國認知，拜登任命的國務卿及國安團隊很清楚現在中國狀態跟十年前的中國不一樣，不會抱持「跟中國談就可以解決」的想法。

林飛帆也說，拜登當選，讓很多民進黨支持者很擔心，但他還是不斷跟大家講，不用那麼擔心，一個國家的外交政策絕對有延續性，美國總統川普上台後已經改變很多對外做法，拜登比較有可能回到多邊機制，但對於台灣跟中國的態度而言，未來的國務卿布林肯與台灣關係深厚，且拜登國安團隊一些成員和台灣都有交往，我國駐美代表蕭美琴長年與民主黨的互動很多，外交是跨黨派，絕對不是單邊互動。