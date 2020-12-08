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開台灣安全研討會 孫大千：最沒資格談的就是民進黨
民進黨預計在全國北中南召開一系列的「台灣安全研討會」，強調只要「壯大自己，台灣就會安全」，讓朝野之間陷入台灣到底安不安全的爭辯當中。前立委孫大千在臉書提出五點質疑「台灣真的安全嗎？」指最沒有資格講「台灣安全」的就是民進黨，台灣安全根本就是毀在民進黨的手裡。
孫大千表示，第一，中國大陸三不五時就在台灣四周舉行軍事演習，而且規模越來越大，頻率越來越密；第二，不但教召方式全面調整，連徵兵制都拿出來討論，還要不斷詢問台灣人民是否願意上戰場？第三，解放軍軍機入侵台灣領空已視為家常便飯；第四，把台灣人民辛苦納稅的血汗錢不斷投入凱子軍購，難道不是為了因應戰爭嗎？第五，連國慶日的戰機預演都可以把台灣人民嚇到如驚弓之鳥，以為兩岸已經開戰。
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