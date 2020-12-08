開台灣安全研討會 孫大千：最沒資格談的就是民進黨

昔日最具話題性的民進黨「立院三寶」前立委蔡啟芳、侯水盛、林重謨，2008年離開政壇後，鮮少在媒體曝光，日前蔡啟芳暴瘦模樣引起關注，但「牛背上醫師」侯水盛其實早已在前年病故，家屬昨天低調證實。

2020-12-07 19:25