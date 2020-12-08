今年第六度對台軍售 外交部表示歡迎

外交部今天表示，已正式接到美國政府通知，將對台出售「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System, FICS），總價值為2.8億美元，外交部對此表示歡迎，並感謝美國政府持續以具體行動履行《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾。

外交部表示，這是美國總統川普任內第11度、也是今年第六度對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視 ，並已逐步落實對台軍售常態化機制，使我國能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

外交部表示，面對中國持續的軍事擴張和挑釁，我國將以堅實國防維護國家安全，並持續深化台美緊密安全夥伴關係，以對印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。