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行政院已同意數位身分證樣式 徐國勇：公布時程未定

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
內政部規畫明年7月全面換發數位身分證，明年元旦起澎湖縣、新竹市以及新北市部分地區先小規模試行換發作業。 圖／內政部提供
內政部規畫明年7月全面換發數位身分證，明年元旦起澎湖縣、新竹市以及新北市部分地區先小規模試行換發作業。 圖／內政部提供

內政部規畫明年7月全面換發數位身分證，明年元旦起澎湖縣、新竹市以及新北市部分地區先小規模試行換發作業。內政部長徐國勇今出席活動時受訪表示，行政院已經同意樣式，但公布時程也未定，會持續跟社會溝通。

外界對數位身分證資安疑慮倍感擔憂。徐國勇今出席國際獅子會300A2區台北市周遊獅子會捐贈「消防救災越野車」活動。並受訪表示，數位身分證的卡片樣式，行政院基本上同意，但尚未核定，公布時程也未定，內政部會持續跟社會溝通。

徐國勇指出，政府也非常重視警消同仁的健康及安全，自去年5月起推出醫療照護方案，減輕警消空勤人員看病的負擔；立法院去年10月也三讀修正「消防法」，將生命3權入法；今年4月內政部更發布「危險性救災行動認定標準」，包括進入輕鋼構等6大類危險建築物，如確認現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動，加強保障消防同仁執勤安全。

內政部表示，這次是繼長安獅子會拋磚引玉捐贈消防署救災車輛後，第6部捐贈消防救災車輛，徐國勇表示，政府資源有限，民間力量無窮，感謝台北市周遊獅子會所有獅友的熱心公益，以實際行動慷慨捐助支持政府各項工作。

內政部 徐國勇

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