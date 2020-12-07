國民黨：國際人權日隔天關中天 台灣國際形象將受重創

針對台北高等行政法院裁定駁回中天新聞台聲請假處分案，中天新聞台將於本周五（11日）執照到期日下架。國民黨表指出，52台面臨空頻的窘境，面對廣大收視群眾的權益受損，NCC竟然無所作為，國民黨表示高度遺憾，希望全民記住這個日子，更呼籲民眾與國民黨站在一起，共同捍衛新聞與言論自由，維護台灣引以為傲的民主及多元價值。

國民黨指出，中天新聞台所在頻道空出後，將由那一家電視台進駐仍未知，初期甚至將面臨空頻的窘境，造成廣大收視群眾的權益受損，NCC責無旁貸。此外，52台顯然是綠營內部各方覬覦許久的標的，媒體報導共點名公廣集團、寰宇新聞台、三立財經台等，無論最後是誰遞補，可預見在周五過後，民眾拿遙控器轉來轉去，有線電視新聞頻道將幾乎是綠油油一片，內容不是對民進黨政府的歌功頌德，就是對在野黨的攻擊謾罵，蔡政府成功塑造出台灣一言堂的景象，實在是民主政治的恥辱。

國民黨強調，12月10日是國際人權日，蔡政府隔天就關了台灣一家電視新聞台，台灣的國際形象將再受重創，呼籲全民除了記住這個日子，更應該共同站出來捍衛新聞與言論自由，拒絕民進黨政府戕害言論自由、新聞自由的作法。