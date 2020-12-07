蔡英文布局2022 外界關心林佳龍、林智堅下一步

總統蔡英文日前宴請縣市首長，討論2022的布局，外界推測交通部長林佳龍可能會回台中市或台北市選舉，林佳龍今天表示，他現在是交通部長，就先做好交通部長工作。

「2021台灣燈會」主燈造型發表會今天在圓山飯店舉行。交通部部長林佳龍、新竹市市長林智堅等人，今天到場參加記者會，面對會後媒體關心2022兩位首長的動向，林佳龍說，他現在就是把交通部長做好，他對媒體說，「那天有到的是林智堅」。

面對任期屆滿，新竹市的接班布局，林智堅說，台灣是個自由民主國家，民主對於台灣核心價值更重要，現在已經不是接班時代，市政工作是一棒接一棒，應該說是接棒人選，新竹是個獨特城市，是全台最年輕的城市，平均年齡僅39歲，他擔任市長也是39歲，新竹市民對候選人的要求有自己的主見。

林智堅說，未來在人選規劃，會依照市民期待，這人選應該是全民支持的人選，希望市政工作是延續性的，這幾年來中央支持，新竹市的翻轉、改變、成果，希望推出人民期待的市長候選人，延續市政。

林智堅說，即將屆滿任期首長下一步，只要做這樣的工作，只要有需要，他都是責無旁貸，現階段市政工作先做好。