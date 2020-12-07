法院稱介入讓6年換照形同具文 中時記者質疑獨裁政治

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議對中天新聞台不予換照。中天不服聲請假處分，請求得暫時准許換照、繼續經營電視台及不得許可或同意其他業者申請變更使用52台頻道。台北高等行政法院今裁定駁回，中時記者提問質疑，法院不能介入救濟，是否獨裁政治的開始？

北高行為此案特別在下午2點30分舉行記者會，大批電子、平面媒體湧入大廳。這是繼國民黨被黨產會凍結永豐銀帳戶，為解凍聲請停止執行，法院公布裁定之後，時隔多年又在法院開記者會。發言人程怡怡講完裁定簡略理由後，中時一名男記者舉手提問。

中時記者質疑，「合議庭說裁准假處分，讓6年換照形同具文。司法應該是社會公平正義的最後一道防線，司法如果不能對行政部門涉及違法、違憲、侵犯電視新聞台、侵犯新聞自由、侵犯人民權益的決定做出救濟，是不是獨裁政治的開始？」

程怡怡回應，「阿，我想剛才跟各位媒體報告，我們本院裁定的結論內容，更詳細更具體的理由之形塑，必須要看裁定裡面的內容為準，剛才只是把結論先跟各位媒體報導，謝謝各位。」

中天女記者繼續追問，「法院難道不知道中天娛樂跟綜合台無法製作新聞並播出嗎？」程怡怡回答，「這個涉及具體個案，我們也無從回應。我是覺得還是看裁定的具體理由，我現在也只能把裁定重點跟各位摘要報告。謝謝大家。」隨即在法警護送下離去。