回應十大領袖民調 鄭文燦列出護台三領導名單

近日一項媒體十大政治領袖民調，新北市長侯友宜第1、桃園市長鄭文燦第2，針對媒體問及這項政治領袖的民調表現？鄭文燦今天上午表示，侯市長非常認真，六都首長和非六都首長都一樣，不管有沒有鎂光燈、媒體報導，都要認真，這是對選民的承諾。

當媒體問到鄭市長排名是民進黨最被看好接班人？鄭文燦說，台灣要好就是每一個角色都要扮演好，他把市長工作做好，就是對台灣的貢獻，總統、行政院長及各部會協力合作非常密切，從非洲豬瘟到新冠肺炎、疫後振興，可看到執政績效，他希望能幫忙中央落實每個好的政策，他現在還在努力工作中。

針對媒體問到國民黨立委蔣萬安第3、衛福部長陳時中光環稍退?鄭文燦表示，陳時中擔任防疫指揮官，在每個火線必須做決策，並非政治人物看好度，而是要防疫到振興過程把台灣顧好。

鄭文燦認為，現在保護台灣應有3個重要的領導者，第1個是蔡英文總統領導台灣打好防疫戰爭、阻擋中國壓力；第2個是台積電護國神山，半導體加碼投資台灣；第3個就是陳時中領導做好防疫，讓經濟復甦，「他們的貢獻都很大」。