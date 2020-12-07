蔡英文接見澳洲駐台代表高戈銳 盼台澳簽經濟合作協定

蔡英文總統今天接見「澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）」，感謝高戈銳代表對促進台澳雙邊合作交流的努力和貢獻，她也期盼台澳之間能洽簽經濟合作協定，持續加深雙方的夥伴關係。

蔡總統致詞時表示，明年就是澳洲在台辦事處滿40周年，她知道高戈銳及在座幾位貴賓，都非常投入各項活動，並且把主軸設為「重新發現澳洲，重新發現台灣」，要來發掘台澳關係發展的新機會，就像在上個月的澳洲葡萄酒品酒會，就非常成功。

蔡總統說，澳洲的葡萄酒一向享譽國際，不過最近特別受歡迎，她在社群平台上，看見各種品牌的澳洲葡萄酒，現在全世界都「重新發現」更多澳洲葡萄酒了。

蔡總統表示，不只澳洲葡萄酒在台灣很受歡迎，在整體農業產品跟食品方面，澳洲也是台灣的第四大供應國。去年雙邊貿易額度，創下200億元澳幣的歷史新高。

蔡總統指出，過去兩年多來，她與高戈銳也一起見證台灣跟澳洲能源方面合作的進展。台灣不僅跟澳洲簽訂液化天然氣的長期供應合約，在推動能源轉型的道路上，台灣第一座離岸風場的落成啟動，澳洲也扮演了非常重要的角色。

蔡總統認為，除了延續這些成果之外，非常歡迎澳洲朋友「重新發現台灣」，也會鼓勵台灣各界「重新發現澳洲」，促成雙方更多的合作交流。非常期待台澳之間能夠洽簽經濟合作協定（ECA），持續加深雙方的夥伴關係。

蔡總統表示，高戈銳曾經說過，台灣是澳洲有需要時，真正的朋友，也強調澳洲是台灣強而有力的支持者。她必須說，回顧過去這段疫情期間兩國的合作，澳洲是台灣的好朋友、好兄弟，當澳洲面對極大壓力的時候，台灣也會盡所能給予溫暖與支持。

蔡總統說，藉這個機會，她也要特別感謝莫里森（Scott Morrison）總理，支持台灣的國際參與。去年，澳洲首次加入台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），一起舉辦研討會。希望未來台澳在更多的國際議題上，有更密切的合作。她也說，常常看到高戈銳透過社群，用中文與台灣民眾交流，分享台灣的文化美景，還完成了泳渡日月潭、單車環島以及登頂玉山三項大挑戰，真的很厲害。高戈銳代表是台灣永遠的朋友，歡迎他未來常來台灣，也祝福一切順利。