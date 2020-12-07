強化數位資安發展 綠委呼籲徵「數位稅」

立法院今舉行公聽會討論數位發展部相關議題，民進黨立委劉世芳認為，政府投入資源建立數位產業鍊，「應該增稅」，朝徵收數位稅的方向討論。

立法院司法及法制委員會今召開「因應數位發展部成立，公、私部門資安人力及產業資源探討」公聽會。劉世芳說，立法院所提的數位發展部組織草案已經送入立院，行政院也答應在12月底之前，將所有的組織草案都送進來審議，她希望行政院說話要算話，否則時間上會來不及。

劉世芳指出，政府現行的資安單位落在行政院的資通安全處，屬於幕僚單位。她認為，資安沒有人管就是一團亂，數位發展部掌管資安，就是要確立數位主權，不受制於其他國家，希望未來能在數位發展部之下成立資通安全署，並成立資安鑑定委員會，以鑑定資安標準，以及判斷若出現資安疏失，有無懲罰。

她並詢問，政府投入資源到數位產業鍊，包括系統建置、基礎建設，「我們要不要增稅？」她認為，這些都是公部門投入進去的，未來在軟體應用部分，有沒有人從中能夠得到好的資源，按照台灣是一個國家就應該增稅。

台大醫學院教授錢宗良認為，數位稅是一個必須要思考的方向，政府如果要真正制訂一個數位專法，可以考慮抽數位稅，但他提醒，產業最怕的就是法規不明、都不先講清楚，等到產業賺錢，政府才來抽稅，應該先把遊戲規則講好，產業才會順利的發展。

另外，劉世芳也點出資安人才缺口的問題。現在的資安缺口，如果以公務機關來說，高達1024人，這還不論產業界。她質疑，這些人從哪裡來？有沒有培養？

台灣國防產業發展協會監事吳明蔚則說，全世界的駭客攻擊愈來愈嚴重，今年以來，台灣很多的製造業都面臨勒索軟體的攻擊，且到現在幾乎是每周都有攻擊。

他指出，資安人才養成計畫分成人手、人才、人物，人手基本上就是工程師，能夠完整的解決問題，但不能創造新方法來解決問題，期待是在學校就訓練完成，進入業界成即戰力；人才的養成則需要有業界經驗3到5年，而資安的領導人物，則需要5到10年的業界經驗。

他表示，現在各行各業都需要資安人才，但供不應求。