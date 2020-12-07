影／廟會頻傳死傷意外 徐國勇：宣導車上要有小型滅火器

台南市白河廟會炮車燒死女童及萬華青山宮遶境廟會火警意外，引起社會重視，內政部長徐國勇今天上午在桃園市受訪表示，宗教廟會要特別注意安全，要特別注意放鞭炮會造成環保噪音問題，尤其要注意加強消防措施，這些廟會車上要放置小型滅火器，他將請警察、消防單位加強這方面宣導。

徐國勇前往桃園市消防局慰問消防防疫人員及頒發獎勵金，針對近日廟會活動引起意外，徐國勇表示，台灣宗教自由、廟會是大家很快樂的活動，但是廟會放鞭炮會造成環保噪音問題，要特別注意，民眾遵守放鞭炮這些規定就是對神明的尊敬，如果大家保持虔誠心，就可消弭鄉

他說，像是廟會進香團要注意交通安全，消防措施也要注意，車上要有小型滅火器，他將要求警察、消防單位加強宣導。