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社宅租金逾4萬惹議 柯文哲：中央應訂統一租金標準

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天說，若社住成本每月4萬元，以2萬元租出去，中間2萬差額誰付？若僅蓋幾百戶樣板工程，用很低租金，當然可以博得好名聲，但若蓋2萬戶，甚至5萬戶，差額的處理就會是一個大問題。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天說，若社住成本每月4萬元，以2萬元租出去，中間2萬差額誰付？若僅蓋幾百戶樣板工程，用很低租金，當然可以博得好名聲，但若蓋2萬戶，甚至5萬戶，差額的處理就會是一個大問題。記者林麗玉／攝影

台北市明倫及木柵社宅三房型租金逾四萬元，引熱議，議員簡舒培批評，罪魁禍首是巿長柯文哲。柯文哲今天反問，若社住成本每月4萬元，以2萬元租出去，中間2萬差額誰付？柯文哲說，若蓋幾百戶樣板工程，用很低租金，當然可以博得好名聲，但若蓋2萬戶，甚至5萬戶，差額的處理就會是一個大問題。

柯文哲今天說，政治還是要堅守財政紀律、不債留子孫，他絕不做樣板工程，所以他明白講，若大家有意見，就由中央制定一個全國通用版的社宅收費標準，請大家一起來檢視，什麼叫財政紀律？什麼叫社會公益？

對於社會住宅租金太高不斷被砲轟，柯文哲今天反嗆，目前蓋社宅除地方政府外，中央內政部住都中心也在蓋社宅，若台北市及中央都在蓋社宅，就不應該兩個社宅有不同收費，這樣的爭議，與其去講台北市的定價有問題，不如請中央出來，訂定一個全國統一的社宅租金收費標準。

柯文哲說，難道社宅在台北市、新北市，在台南有不同的計算基準？中央應該訂定統一的租金標準。

柯文哲表示，他作為一個執政者，還是要務實，這次的社宅爭議，他仍強調都發局與社會局的帳應該要分開。柯說，對都發局來說，用住宅基金蓋的社宅就要自負盈虧，至於住在裡面要有多少補貼，就由社會局決定，兩本帳應該要各自處理，住在裡面固然有租金要求，但民眾也可以依照收入去申請分級租金補貼。

柯文哲提到，若政府只是做社宅樣板工程，蓋個幾百戶，用很低的租金價格，當然可以博得很好名聲，因為量少並不會有問題，但台北市要蓋2萬戶，甚至蓋5萬戶，這個差額的處理就會是一個大問題。

柯也說，若很少人才能抽到社宅，就會變成政府在辦樂透，抽到的人可以賺到很多錢，北市府的社宅租金還是比市價85折低，保證還是能抑制房價，至於低到多少，都可以討論。

對於外界質疑的自償率，還有租金補貼是否有檢討必要？柯文哲說，這些都可以再檢討，至少現在的租金分級補貼，已經比以前進步，以前是不管怎樣每戶補助5千元，現在則是依家戶人口數、收入數分級補貼三千至一萬一。

柯文哲說，政府的租金補貼，也還是要看國家、每個縣市的財政狀況，但可以機動性調整。至於住宅基金是否該自負盈虧，還有哪些預算可以挪來蓋社宅？柯說，這都可以討論，包括增值稅是否可以用進來？用多少？但這不是行政機關說了算，還是要議會通過，但都可以考慮。

社宅 柯文哲

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