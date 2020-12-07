影／民調居冠這三項狂勝他人 侯友宜：還有很多做不好

根據最新媒體民調，後蔡英文時代的台灣10大政治領袖，由新北市長侯友宜拿下看好度第一，其中在「領導能力」、「個人操守」及「個人魅力」三項，更獲得平均4.3以上高分(滿分5分)，狂勝其他人。對此侯表示，「還有很多做的不好、不足的地方，請多多給我指教與批評。」

在32個政治人物中，侯友宜看好度第一、桃園市長鄭文燦第二、立委蔣萬安名第三、副總統賴清德第四、新北市前市長朱立倫第五。第六至第十名依序為柯文哲、蘇貞昌、陳時中、陳其邁及林佳龍。

對於民調居冠，侯友宜表示，謝謝大家給的鼓勵跟鞭策，自己還是全心全意，用做事的態度面對市政，「其實市政包羅萬象，還有很多做的不好、不足的地方，請多多給我指教與批評，讓我把市政的推動更順利，我們大家一起努力，讓新北市越來越有發展。」