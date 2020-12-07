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高嘉瑜剪髮宣誓整理房間 網友歪樓讚「像大學生」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜。圖／取自高嘉瑜臉書
民進黨立委高嘉瑜。圖／取自高嘉瑜臉書

民進黨立委高嘉瑜日前曝光自己房間衣服成堆照片後，稱自己因為太忙，不但沒時間整理家裡，連頭髮也快一年沒剪了。高嘉瑜昨晚在臉書貼出新髮型照片，並表示有一個嶄新面貌的同時，也希望剪掉煩惱三千絲。

高嘉瑜受訪時表示，上次剪頭髮是立委選戰完，到現在也快一年的時間，由於頭髮非常長了，該換一下造型整理一下心情；加上過年快到了，也要順便把房間整理乾境，重新做人。

高嘉瑜指出，所謂舊的不去新的不來，覺得人生要好好整理一下，不管是心情、髮型、房間都是一樣，很多人覺得剪頭髮之後變年輕了，新的造型煥然一新的感覺很不錯。

高嘉瑜表示，有網友說新造型很好，不要再綁回公主頭了，「但我每次剪完都只有當天會維持這個造型，隔天又立刻綁回公主頭，髮型師也覺得很氣餒，沒有成就感」。高說，自己確實比較喜歡一成不變，例如同一個地方住很久捨不得搬，髮型也永遠都要留那麼樣子，似乎習慣一件事情就很難改變，不過是不是要嘗試新改變，都是未來可以考慮的。

高嘉瑜 髮型

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