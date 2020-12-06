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影／賴清德盼醫師向民眾傳達公衛觀念

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
副總統賴清德（中）今日晚間出席嘉義市診所協會理事長交接典禮。記者莊祖銘／攝影
副總統賴清德（中）今日晚間出席嘉義市診所協會理事長交接典禮。記者莊祖銘／攝影

副總統賴清德今日晚間出席嘉義市診所協會理事長交接典禮，祝福第四屆理事長，同時也是賴大學同學陳明煌當選，也期待醫界能夠與政府配合，協助推廣公共衛生觀念。

賴清德說，他剛從政時，遇到一起醫療糾紛，一名幼童因病過世，法官重判主治醫師，引發醫界和政界一片反彈，認為不合理，他也思考應該有個合理的制度來解決問題，而非讓醫師負擔那麼重的刑法。

因此，賴清德說他在擔任行政院長的時候，提案修改醫療法，並提出「醫療過失處理專法」，讓醫療過失的刑事責任合理化，但還沒有得到立法委員的支持，醫師如果有更好的空間發揮，病人權益也能獲得保障。

賴清德也轉達蔡英文總統的話，表示雖然未來民眾有疫苗可以打，但更重要的是個人的衛生習慣，包括洗手、戴口罩、維持社交距離，希望醫師在執業的時候，可以跟民眾傳達公共衛生的重要。

賴清德 醫師

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