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3不分區大將在澎湖設服務處 江啟臣25字抨擊民進黨
國民黨主席江啟臣今天率不分區立委曾銘宗、廖婉汝、吳怡玎等人到澎湖縣黨部，成立立委聯合服務處，盼在當地沒有黨籍立委情況下，澎湖能獲得立院資源；在上次立院丟豬內臟抗爭後，江啟臣也呼籲黨員，要幫「第一線打仗的同志們」包括立委、縣市長及議員加油，才能在第一線衝鋒陷陣，監督政府。
江啟臣今特地飛往澎湖，到國民黨澎湖縣黨部揭牌「立委聯合服務處」，接連趕往馬公市文澳市場廣場舉辦的家扶中心歲末送暖園遊會、在元泰飯店的國民黨慶表揚活動。
江啟臣揭牌致詞指出，澎湖風真的滿大的，「雖然風大，我相信吹不倒國民黨」，為了讓黨在澎湖的服務更落實，由不分區排第1的委員曾銘宗、來自屏東的不分區立委廖婉汝、高雄的不分區立委吳怡玎分擔澎湖在立院的服務工作，皆為一時之選，同時跟民眾服務站結合，提供真正實際服務。
江啟臣參加黨慶時，砲轟執政的民進黨不顧人民健康、不顧新聞自由，「民進黨選前喊民主，選後民進黨做主」、「選前講謙卑，選後搞獨裁」。
由於立法院國民黨團先前為了抗議萊豬進口，在議場大丟豬內臟，正反評價兩極，江啟臣強調國民黨面對蠻橫、無理、驕傲的執政黨必須扮演監督角色，也呼籲黨員，拜託給他們在第一線打仗的同志，包括立委、縣市長及地方的民代加油打氣， 「雖感受澎湖風很大，吹不倒國民黨要逆風高飛」。
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