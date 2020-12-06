3不分區大將在澎湖設服務處 江啟臣25字抨擊民進黨

國民黨主席江啟臣今天率不分區立委曾銘宗、廖婉汝、吳怡玎等人到澎湖縣黨部，成立立委聯合服務處，盼在當地沒有黨籍立委情況下，澎湖能獲得立院資源；在上次立院丟豬內臟抗爭後，江啟臣也呼籲黨員，要幫「第一線打仗的同志們」包括立委、縣市長及議員加油，才能在第一線衝鋒陷陣，監督政府。

江啟臣今特地飛往澎湖，到國民黨澎湖縣黨部揭牌「立委聯合服務處」，接連趕往馬公市文澳市場廣場舉辦的家扶中心歲末送暖園遊會、在元泰飯店的國民黨慶表揚活動。

江啟臣揭牌致詞指出，澎湖風真的滿大的，「雖然風大，我相信吹不倒國民黨」，為了讓黨在澎湖的服務更落實，由不分區排第1的委員曾銘宗、來自屏東的不分區立委廖婉汝、高雄的不分區立委吳怡玎分擔澎湖在立院的服務工作，皆為一時之選，同時跟民眾服務站結合，提供真正實際服務。

江啟臣參加黨慶時，砲轟執政的民進黨不顧人民健康、不顧新聞自由，「民進黨選前喊民主，選後民進黨做主」、「選前講謙卑，選後搞獨裁」。