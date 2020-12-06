艋舺青山宮遶境 蔡總統擔任扶轎官不忘防疫

艋舺青山宮暗訪暨遶境，連三天在萬華地區展開，蔡英文總統今天上午前往靈安尊王千秋聯合遶境大典，並擔任扶轎官，在良辰吉時送轎繞境。蔡總統致詞時提到防疫，她說台灣人可以過正常生活、經濟發展，是因為台灣人很團結。而天氣變冷疫情可能會變得嚴重，到公共場所務必要戴上口罩，配合指揮中心，守住台灣。

台北市萬華區艋舺青山宮今年適逢建宮165周年，展開為期三天的暗訪遶境活動，蔡總統上午前往青山宮出席遶境大典，蔡總統贈送「紅綾」伴駕青山王，祈求遶境順利圓滿；青山宮廟方則致贈青山王手上的「佛手柑」予蔡總統，象徵賜福全台灣人民。

蔡總統致詞時表示，青山宮按訪遶境是地方大事，很多鄉親小時候就來參加，現在則是帶著孫子一起參與祭典祈福。蔡總統也不忘提起防疫，提醒民眾氣溫降低，疫情可能會變得嚴重，所以到公共場合一定要戴口罩，配合指揮中心指導，守住台灣。

蔡總統說，現在台灣防疫成績亮眼，全世界都成讚台灣，是因為台灣人民很團結，配合防疫穩住疫情，經濟也穩定成長，讓台灣人可以過正常生活。

蔡總統說，每一年青山王遶境，除了是祈福，祈求平安，最重要是展現台灣人團結的精神，我們為了這個目標，今天一起來與青山王在一起。

蔡總統表示，今年文化總會配合按訪遶境活動，在艋舺公園內舉辦搖滾音樂祭和文創市集，讓全台灣人知道艋舺青山宮的文化歷史，一起祈禱青山靈安尊王保佑台灣。