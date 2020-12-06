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參拜萬華青山宮 蔡英文：疫情還沒過 公共場所必戴口罩
蔡英文總統今天出席萬華青山宮「2020靈安尊王千秋聯合遶境大典」，並親自擔任扶轎官，蔡總統贈予「紅綾伴駕」，祈求遶境聖務順利圓滿。她致詞時也表示，疫情還沒過去，出入公共場所一定要戴口罩、勤洗手，尤其現在天氣變冷，疫情會比較嚴重，希望大家多配合，聽指揮中心指導，繼續團結一起，把台灣守護好。
蔡總統也說，這段時間全世界的人都在稱讚台灣，把疫情穩住，經濟也穩定成長，在台灣可以過著正常生活，主要是全台灣人團結，更重要的是有神明保佑，她今天利用機會來拜拜，向神明說謝謝。今天有很多人參加，是地方的大事情，文化總會也配合今天萬華的大拜拜，有展覽、市集與精彩表演，她邀請全台灣、全台北市的人有時間來萬華走走，感受萬華的文化魅力。
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