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接觸確診者逃逸女移工遭逮 侯友宜：重點是她與誰接觸

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，除了送檢疫外，最重要的是要了解這名女移工在這幾日與誰接觸，做好相關管控。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，除了送檢疫外，最重要的是要了解這名女移工在這幾日與誰接觸，做好相關管控。記者張睿廷／攝影

一名越南移工日前在移工宿舍接觸新冠肺炎確診者後逃逸，引發民眾恐慌，所幸該名移工今日在台北市落網。新北市長侯友宜表示，我們應立即了解移工逃逸時到了哪些地方，做好疫調，絕不能出任何紕漏，另外，新北本身有大量外籍移工，會要求各局處加強管理，落實防疫。

侯友宜表示，逮到外籍移工後，除了要將他送居家檢疫，最重要的還是要了解這些日子以來他到過哪些地方，做好管控，避免疫情向外擴散的可能，這件事不可以出任何紕漏。

侯友宜說，新北市也有大量移工，因此移工宿舍的管控便相當重要，會要求衛生局、社會局，'勞工局加強稽查，隨時與相關管理單位密切聯繫，對移工做好衛教宣導，加強執行居家檢疫工作，做好管理，避免出現群聚感染的情形。

新冠肺炎 COVID-19

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