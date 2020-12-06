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自豪重視青年 陳水扁：童子軍也可以治國

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
前總統陳水扁今在臉書發文，暢談對青年的重視。圖／取自臉書台灣勇哥粉絲團
前總統陳水扁今在臉書發文，暢談對青年的重視。圖／取自臉書台灣勇哥粉絲團

前總統陳水扁今在臉書發文說，年輕人可以成就理想，改變台灣，他最重視年輕人的「金頭殼」，也願意給年輕人嘗試錯誤的機會。不只小孩子玩得起大車，縱使是童子軍也可以治國。

陳水扁發文說，他重視年輕人的金頭殼，也願意給年輕人嘗試錯誤的機會。給年輕人表現的機會，就是給台灣改變的機會。

陳水扁說，從擔任立委的研究室平均年龄26歲，到1994年參選市長與2000年競選總統，讓充滿熱情活力的年輕人發揮無限的創造力與行動力，不只小孩子玩得起大車，縱使是童子軍也可以治國。

他並回憶說，2004年4月12日總統大選剛結束，自由廣場仍有學生抗議，他特邀青年朋友在西門町紅樓，那是他市長任內古蹟活化再利用的歷史現場舉辦座談，請大家盡情對政黨或個人提出寶貴的批評意見。

2007年3月15日，阿扁參加2007 年「國家青年公共參與獎」表揚大會，肯定入圍與得獎的青年。2004年9月19日他在陽明山中山樓參加青年國是會議，與200多位青年代表喝下午茶，暢談國是，勉勵青年朋友，只要努力，年輕人也可以成就尊嚴理想，進而改變台灣。

2006年9月1日阿扁出席「2006青年國是會議-給台灣年輕的夢想」開幕式，阿扁也肯定不受歷史經驗侷限的青年世代，才是審議民主精神的最佳播種者與實踐者。

青年 陳水扁 國是會議

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