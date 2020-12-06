影／補助百億給養豬業 蘇貞昌：準備拓展國外市場

行政院長蘇貞昌今天到嘉義縣肉品市場，出席「嘉義現代化屠宰場啟動政府力挺養豬產業升級」活動，蘇貞昌被媒體問及是否要請業者挺萊豬，他說，台灣豬肉24年來成功從口蹄疫區除名，準備要大大拓展國外豬肉市場，政府也下定決心，將補助百億給各地養豬業、屠宰業等方面，讓台灣養豬業更好。

蘇貞昌今天由縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘陪同，參訪肉品市場，蘇貞昌說，大家都知道台灣豬肉品質最好，光這裡外銷日本就達600億，是相當大的產值，農委會有計畫，不只是養豬產業要做好，包括豬隻屠宰、運送、冷鏈和設備等，都要進一步升級。

蘇貞昌說，統統升級後，養豬肉質、豬隻好、屠宰作業也都好，到了市場上，國人同胞要吃的豬肉品質、衛生、健康都好後，更有能力外銷市場，賺取外匯，讓豬農更有收入，為國人大家一起來，政府下定決心補助百億，讓各地養豬業同步升級。