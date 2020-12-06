聽新聞
test
0:00 / 0:00

黨團總召月底改選 藍委：「輪流歷練」人性恐影響結果

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨團下年度總召將改選，資深立委費鴻泰（圖右二）挑戰現任總召林為洲（圖左二）態勢漸趨明朗。黨籍立委分析，林任總召的表現雖獲多數肯定，但最後決定勝負的關鍵，恐在於黨團內部瀰漫黨召職務應「輪流歷練」的人性考量，「換人做看看」不是不可能。記者周志豪／攝影
國民黨團下年度總召將改選，資深立委費鴻泰（圖右二）挑戰現任總召林為洲（圖左二）態勢漸趨明朗。黨籍立委分析，林任總召的表現雖獲多數肯定，但最後決定勝負的關鍵，恐在於黨團內部瀰漫黨召職務應「輪流歷練」的人性考量，「換人做看看」不是不可能。記者周志豪／攝影

國民黨團下年度總召將改選，資深立委費鴻泰挑戰現任總召林為洲態勢漸趨明朗。黨籍立委分析，林任總召的表現雖獲多數肯定，但最後決定勝負的關鍵，恐在於黨團內部瀰漫黨召職務應「輪流歷練」的人性考量，「換人做看看」不是不可能。

也因林為洲在黨內屬黨主席江啟臣核心部隊，也有黨籍立委認為，若江強力表態挺林，江讓整場總召改選失焦，甚至成江的準信任投票，影響後續黨內領導，也衝擊明年黨主席連任。

國民黨團總召直選制度是在2016年4月由資深立委廖國棟提案，經黨團大會通過建立。建立制度時為對抗當時黨主席洪秀柱領導的黨中央，將參選資格放寬到只要是現任立委就可以參選，參選條件甚至比小黨鞭、書記長還寬鬆。

制度建立後，2016年5月先由廖國棟打敗前立委陳學聖當選首任黨團直選大黨鞭，2017年6月資深立委林德福再扳倒廖當選第2任總召，2018年6月江啟臣打敗費鴻泰後接手，2019年5月經協調林為洲退出後由財經立委曾銘宗出任。

本屆開始，黨團總召任期與立委任期對焦，固定為2月1日上任，隔年1月31日卸任，但一樣連選得連任一次。也正因參選條件寬鬆，現任首席副書記長鄭麗文年初原要參選書記長，最後因資格不符「只能參選總召」，制度還引發討論。

最後年初總召選舉由林為洲打敗鄭麗文後當選，當時還被視為是年初黨主席選舉的前哨戰。

黨籍立委表示，因為制度設計使然，不少具一定資歷，或有遠圖的黨籍立委多有志於參選全黨團能見度最高的總召一職，以一年一任來推估，一屆至少就有四各黨籍立委可以歷練，若有人連任，每屆可能只有2人可當總召。

該黨籍立委說，黨團成員多數肯定林為洲表現，但支持林連任等於本屆立委減少一個歷練總召機會，這就是人性考驗，也是林連任與否最大變數，與林做得好不好，或是江啟臣有沒有挺他，關係都不大。

有黨籍立委也透露，之前就有黨籍立委跟江啟臣表達希望黨團總召一年一任，不要有人連任的情形，反正黨團大方項決策權是黨團大會決定，總召職務應讓更多人歷練，上屆立院國民黨團總召就都只做一任，但江對此建言未表示意見。

也有熟悉黨團事務的黨籍立委提醒，過去黨團總召選舉雖黨中央難免有屬意人選，但多不會表態支持特定對象，江啟臣在這次總召改選也應保持中立，否則恐重蹈2018江打敗費鴻泰當選總召，黨團卻陷入青壯與資深立委壁壘分明分裂情形。

該立委也提醒，就目前費鴻泰挑戰林為洲的態勢看來，還沒有明年黨主席選舉的影子，但若將爭取連任的江啟臣公開介入，這場選戰恐成隊江的信任投票，林不論連任或敗選都傷江選情，江應展現高度迴避爭議。

江啟臣 林為洲

延伸閱讀

江啟臣辦蔡總統施政成績調查 反萊豬不排除再上街

全國進口豬同業「幫政府」自清？ 江啟臣：還要蹭人家

江啟臣提醒北京：若要長治久安 首要仍在爭取民心

蘇貞昌甩鍋萊豬給馬英九 江啟臣：是不是不想執政了？

相關新聞

學者：政府體制暴力 迫害人權

蔡英文總統昨說，與四年前相比，台灣轉型正義、人權工作有明確進展。東吳大學法律系教授陳清秀質疑，台灣轉型正義的法制及實踐，...

觀察站／選擇性「雙標正義」 是誰的正義？

蔡政府上台後，儘管中間歷經數番波折，甚至「東廠事件」的反噬，仍耗費大把力氣堆疊轉型正義的工程。誠然，歷史的傷痕不該被遺忘...

蔡正元爆鳴日號曙光專車遭特權占購 台鐵、雄獅嚴正澄清

國民黨政策會前執行長蔡正元晚間在臉書爆料，台鐵全新觀光列車鳴日號曙光專車，遭特權占購，甚至直言台鐵高官是土匪。對此，台鐵...

爆鳴日號曙光專車遭特權占購 蔡正元：台鐵高官是土匪

台鐵瑞芳、侯硐站間發生邊坡坍方，交通部工程單位與台鐵基層正趕工疏通。國民黨政策會前執行長蔡正元晚間在臉書爆料，台鐵基層拚...

黨團總召月底改選 藍委：「輪流歷練」人性恐影響結果

國民黨團下年度總召將改選，資深立委費鴻泰挑戰現任總召林為洲態勢漸趨明朗。黨籍立委分析，林任總召的表現雖獲多數肯定，但最後...

轉型正義4年 蔡：扭轉前朝不作為

蔡英文總統、監察院長陳菊昨天出席世界人權日典禮，蔡說，四年前她宣示推動轉型正義，如今，台灣轉型正義、人權工作有明確進展，...

回應內閣改組 陳菊角色受質疑

監察院長陳菊兼任國家人權委員會主委，但人權會職權草案被質疑擴權違憲，遭民進黨自家立委要求退回，近日也常受訪回應敏感的政治...

藍黨團總召月底改選 費鴻泰將挑戰「主席人馬」林為洲

國民黨團總召月底改選，現任總召林為洲評估將競選連任，最快本周宣布參選；獲勸進的資深立委費鴻泰經長考，也確定表態角逐角逐。...

國民黨團總召月底改選 費鴻泰挑戰林為洲？

國民黨立法院黨團總召月底改選，現任總召林為洲評估將競選連任，最快下周宣布參選；獲勸進的立委費鴻泰經長考，也確定表態角逐。...

韓國瑜、胡志強團隊聯誼 三位藍營前市長合體

高雄市前市長韓國瑜昔日一級主管團隊今晚集結在台中，與前台中市長胡志強團隊聯誼，選在南屯區陳姓業者的製造工廠內辦外燴，前台...

認為距2022還有段時間 蔣萬安：當然會爭取馬英九支持

被點名2022藍營台北市長選戰強棒的國民黨立委蔣萬安，下午跨選區到萬華艋舺青山宮參加遶境活動，與曾任台北市長的前總統馬英...

蔡總統連任滿200天 江啟臣發動施政成績調查主攻萊豬

蔡英文總統連任後，今天就任剛好滿200天。國民黨主席江啟臣在臉書發起「蔡英文就職200天，施政成績大調查」。問券中，江列...

熱門新聞

社會問題頻傳 孫大千：台灣成軍購大國沒能力拚社福？

憂案688是本土個案 47名接觸者集中隔離採檢結果6日出爐

歷經萊牛風波 皇家傳承牛肉麵：等待發薪日比以往漫長

案688同宿舍又有人確診 桃園三民路宿舍這時段移工全召回

染疫印尼移工同宿舍接觸者一人行蹤不明 警政專案尋人

影／與蔡英文談核食解禁 謝長廷：因萊豬所以核食感覺沒那麼快

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。