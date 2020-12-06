黨團總召月底改選 藍委：「輪流歷練」人性恐影響結果

國民黨團下年度總召將改選，資深立委費鴻泰挑戰現任總召林為洲態勢漸趨明朗。黨籍立委分析，林任總召的表現雖獲多數肯定，但最後決定勝負的關鍵，恐在於黨團內部瀰漫黨召職務應「輪流歷練」的人性考量，「換人做看看」不是不可能。

也因林為洲在黨內屬黨主席江啟臣核心部隊，也有黨籍立委認為，若江強力表態挺林，江讓整場總召改選失焦，甚至成江的準信任投票，影響後續黨內領導，也衝擊明年黨主席連任。

國民黨團總召直選制度是在2016年4月由資深立委廖國棟提案，經黨團大會通過建立。建立制度時為對抗當時黨主席洪秀柱領導的黨中央，將參選資格放寬到只要是現任立委就可以參選，參選條件甚至比小黨鞭、書記長還寬鬆。

制度建立後，2016年5月先由廖國棟打敗前立委陳學聖當選首任黨團直選大黨鞭，2017年6月資深立委林德福再扳倒廖當選第2任總召，2018年6月江啟臣打敗費鴻泰後接手，2019年5月經協調林為洲退出後由財經立委曾銘宗出任。

本屆開始，黨團總召任期與立委任期對焦，固定為2月1日上任，隔年1月31日卸任，但一樣連選得連任一次。也正因參選條件寬鬆，現任首席副書記長鄭麗文年初原要參選書記長，最後因資格不符「只能參選總召」，制度還引發討論。

最後年初總召選舉由林為洲打敗鄭麗文後當選，當時還被視為是年初黨主席選舉的前哨戰。

黨籍立委表示，因為制度設計使然，不少具一定資歷，或有遠圖的黨籍立委多有志於參選全黨團能見度最高的總召一職，以一年一任來推估，一屆至少就有四各黨籍立委可以歷練，若有人連任，每屆可能只有2人可當總召。

該黨籍立委說，黨團成員多數肯定林為洲表現，但支持林連任等於本屆立委減少一個歷練總召機會，這就是人性考驗，也是林連任與否最大變數，與林做得好不好，或是江啟臣有沒有挺他，關係都不大。

有黨籍立委也透露，之前就有黨籍立委跟江啟臣表達希望黨團總召一年一任，不要有人連任的情形，反正黨團大方項決策權是黨團大會決定，總召職務應讓更多人歷練，上屆立院國民黨團總召就都只做一任，但江對此建言未表示意見。

也有熟悉黨團事務的黨籍立委提醒，過去黨團總召選舉雖黨中央難免有屬意人選，但多不會表態支持特定對象，江啟臣在這次總召改選也應保持中立，否則恐重蹈2018江打敗費鴻泰當選總召，黨團卻陷入青壯與資深立委壁壘分明分裂情形。

該立委也提醒，就目前費鴻泰挑戰林為洲的態勢看來，還沒有明年黨主席選舉的影子，但若將爭取連任的江啟臣公開介入，這場選戰恐成隊江的信任投票，林不論連任或敗選都傷江選情，江應展現高度迴避爭議。