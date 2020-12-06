藍黨團總召月底改選 費鴻泰將挑戰「主席人馬」林為洲

國民黨團總召月底改選，現任總召林為洲評估將競選連任，最快本周宣布參選；獲勸進的資深立委費鴻泰經長考，也確定表態角逐角逐。不過兩人受訪時都表示，黨團總召是服務性工作，成功不一定要在我。

林為洲表示，這幾天會徵詢完所有黨籍立委意見，看大家是否支持他繼續連任，再最後決定是否爭取連任。林說，若黨團有其他成員有意願爭取總召工作，也獲得多數支持，對他而言，「成功不一定要在我」，畢竟黨團總召是辛苦的工作。

費鴻泰也表態，他願意爭取擔任下一屆黨團總召，為黨團打拚，結合所有志同道合立委為正義發聲，爭取社會對國民黨與黨團的支持。但費也說，林為洲若有意繼續擔任總召，他也可以談，因為這個職務與政府官員不同，「只有服務」。

特別的是，由於林為洲出身民進黨，費鴻泰出身新黨，明年初江聲認黨團書記長的現任首席副書記長鄭麗文過去也曾為民進黨效力，所以年底不論誰出任下屆黨團總召，未來國民黨團大小黨鞭，都將是「楚材晉用」。

這任國民黨團總召任期至明年1月31日止，林為洲表示，連同下任黨團首席副書記長都將依慣例，於本會期12月底正式會期結束前完成改選。

林為洲是黨主席江啟臣過去在立院所組的透明新連線成員，任總召形同江在黨團前線指揮官。但因林近來在立院言行屢有暴衝，與江持重行事風格扞格，一度傳兩人關係生變。不過據指出，江約11月中旬已私下鼓勵林爭取連任，林也應允。

對此，林為洲表示，江啟臣尊重黨團自主，最後黨團選出誰接任黨團總召，江都不會有意見。

費鴻泰則肯定，江啟臣上任至今表現可圈可點，黨團現在氣氛也非常不錯，若接任黨團總召，會在既有良好基礎上，繼續讓黨團事務往前推動。費說，現在國民黨只有團結，才能與民進黨抗衡，稱職扮演政府啄木鳥，監督政府、為人民發聲。

有黨籍立委認為，黨團總召不論是林為洲續任或費鴻泰接任，與鄭麗文3人過去都是民進黨、新黨成員，可為國民黨團帶來更靈活的戰術，都值得期待。