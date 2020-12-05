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蔡正元爆鳴日號曙光專車遭特權占購 台鐵、雄獅嚴正澄清

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
根據台鐵規畫，「鳴日號」觀光列車預計十二月中將開環島試營運。圖／台鐵局提供
根據台鐵規畫，「鳴日號」觀光列車預計十二月中將開環島試營運。圖／台鐵局提供

國民黨政策會前執行長蔡正元晚間在臉書爆料，台鐵全新觀光列車鳴日號曙光專車，遭特權占購，甚至直言台鐵高官是土匪。對此，台鐵跟得標的雄獅旅行社都嚴正澄清，絕無此事。

台鐵表示，經查「高官」沒有人打過這個電話，雄獅也說沒有接到，對於消息感到非常痛心，是無中生有的事，沒有的事無從解釋。

台鐵說，蔡前立委此文內容，台鐵局嚴正抗議及聲明並非事實，台鐵絕無要求業者保留座位的情事。相關內容根本無中生有，台鐵局無法接受，更深感痛心，並將保留法律追訴權。

雄獅旅行社則做出三點澄清，一是鳴日號觀光列車依合約只能銷售套裝產品，不能裸賣車票；二鳴日號產品尚未公開上架銷售；三是雄獅並未收到任何關說電話。

蔡正元稍早在臉書表示，台鐵剛將鳴日號公開招標給民間旅遊業者，預訂12月31日有曙光專車，一部從台北開赴台東，一部從台南開赴台東，入住台東知本溫泉飯店觀賞1月1日第一道新年曙光。民間旅遊業者已經準備好要公開發售這次曙光專車，也有上千人預繳等候買票；但就在昨天，台鐵的高官用電話下令，要民間旅遊業者排除客戶，騰出幾乎所有的商務艙座位要給「台鐵長官」。而這些「台鐵長官」還不照市價支付票價，靠鐵吃鐵的行徑跟土匪無異，民間旅遊業者怕官又怕管，當然只得低頭向客戶賠不是。

蔡正元還說，大家可以在曙光專車首發時到商務艙去拍攝，看看那些「台鐵長官」的親友在車上，聽說還有綠媒高層，更有大號綠官的親屬，到時一定星光閃閃。更批評，台鐵的基層員工在這次山體崩塌危機表現突出，應該大加獎賞，但同一時間台鐵高層在幹一件事令人不敢苟同，台鐵高官是土匪嗎？

台鐵 台東 蔡正元

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